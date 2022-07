Morto in pista al Mugello, non ancora fissati i funerali di Davide: si attende l’autopsia

Non sono ancora stati fissati i funerali di Davide Longhi , il trentacinquenne di Romano di Lomabardia morto all’autodromo del Mugello, a Scarperia (Firenze), giovedì 30 giugno, durante le prove libere in moto in vista delle gare di Coppa Italia. La magistratura locale non ha per il momento concesso il nullaosta alla restituzione della salma di Longhi, che a Romano gestiva il bar sala giochi «La Pepita d’oro» di via Indipendenza. Probabilmente verrà eseguita l’autopsia.