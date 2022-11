Morto nel campo a Verdello, al vaglio le ultime ore dello scomparso

Sono trascorse due settimane esatte dal casuale ritrovamento del corpo mummificato di un uomo in un campo della periferia nord di Verdello, vicino al tracciato della costruenda nuova tangenziale . Quindici giorni durante i quali, in attesa dei confronti del Dna, sono proseguite le indagini dei carabinieri di Treviglio per risalire all’identità del cadavere, trovato in avanzato stato di decomposizione, in parte mummificato e anche con delle fratture riconducibili allo schiacciamento, una decina di giorni prima del ritrovamento, da parte della mietitrebbia con cui era stato tagliato il granoturco nel campo . I primi riscontri dell’autopsia hanno escluso la morte per cause violente.