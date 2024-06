Non paga le sue dosi, lo costringono a fare il corriere della droga: fermato dalla polizia per un sorpasso

Il giovane, che abita in provincia di Cremona, è stato fermato nella zona di Treviglio dagli agenti delle Volanti per un semplice sorpasso azzardato: nel baule aveva le scatole con la droga, circa 4 kg di sostanza stupefacente di tipo hashish suddivisa in 30 panetti e 99 ovuli, tutto pronto per la consegna.

Dalle scatole proveniva un odore inconfondibile, subito individuato dagli agenti.