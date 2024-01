Omicidio di Martinengo, il fratello: «Visti sabato, sembravano così sereni»

Diego Rota

«Quando sono stato contattato telefonicamente giovedì notte dai carabinieri - racconta – non credevo a quanto mi stavano dicendo e mi sono chiesto come fosse possibile che un tragedia del genere si fosse consumata all’interno delle mura domestiche, per mano di chi lui amava». La vita di Diego Rota viene ripercorsa dal fratello 61enne: «Dario aveva sempre lavorato come falegname, prima alle dipendenze di una ditta di Brusaporto quindi era stato assunto da altre realtà del settore: aveva anche lavorato nella mia falegnameria che ancora gestisco, poi da una decina d’anni fa aveva dato vita alla ditta della quale era estremamente orgoglioso». Rota era infatti titolare dall’impresa individuale «R.D.esign» con sede legale a Martinengo e operativa a Bagnatica. Sul sito della ditta appare la sua foto dove così si descrive: «La mia passione è sempre stata quella del fai da te. È nel legno, un materiale caldo e vivo in cui ho trovato il modo ideale di esprimermi. Sono un perfezionista e un persona dinamica, le mie conoscenze e le mie abilità in questo settore mi permettono di entrare in simbiosi con i clienti per capirne le esigenze e realizzare i mobili su misura dei loro sogni».