Operaio cade nell’Adda, è disperso. Riprese le ricerche

Era impegnato a lavorare su una diga di sbarramento del fiume Adda , sotto il ponte autostradale dell’A4, quando è improvvisamente caduto in acqua venendo poi trascinato via dalla corrente. È quanto accaduto venerdì mattina, 28 giugno, nella località Concesa di Trezzo sull’Adda (Milano) a Claudio Togni, 59 anni, di Paladina. Da quando intorno alle 8,30 i suoi colleghi l’hanno visto cadere in acqua il dipendente dell’azienda Italgen di Villa di Serio, proprietaria della diga, non è più stato visto riemergere e, al momento, è dato ufficialmente per disperso. Dopo l’interruzione intorno alle 18 di venerdì 28 giugno, le ricerche sono riprese nella mattinata di sabato.

I soccorsi

Da 34 anni in Italgen

Togni lavora per la Italgen da 34 anni e, a quanto si apprende da personale interno all’azienda, è un lavoratore molto esperto, «forse il più esperto» dei 65 dipendenti. E l’operazione che stava svolgendo al momento dell’incidente «l’aveva svolta centinaia di volte». Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri della stazione di Trezzo e della compagnia di Pioltello oltre ai tecnici dell’Ats della Città metropolitana del distretto di Gorgonzola. Secondo quanto è stato possibile ricostruire Togni, dotato di tutti i necessari dispositivi di protezione individuale – oltre alle scarpe antiinfortunistiche, l’imbragatura con attaccate corde e moschettoni per agganciarsi alla linea vita che corre lungo tutta la lunghezza dello sbarramento –, insieme a due colleghi era impegnato a inserire nella diga i palconcelli ossia quelle assi di legno utilizzate per chiudere lo sbarramento. Ed è a questo punto che, per cause ancora in fase di accertamento, è caduto nel fiume venendo subito trascinato a valle in un tratto in cui l’acqua forma della rapide fra le rocce per circa 200 metri, fino alla passerella pedonale «Padre Samuele Testa». Non si sa però se Togni sia andato oltre. Caduto in acqua, infatti, non è più stato visto riemergere.