Osio Sopra, Davide l’«inventore» nominato a 13 anni Alfiere della Repubblica

«Ma stai scherzando?». Questa è stata la prima reazione di Davide Zilli, 13 anni, di Osio Sopra, quando la madre Paola Viola gli ha comunicato di essere stato nominato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella tra i 29 Alfieri della Repubblica 2024, unico bergamasco. La madre aveva ricevuto la notizia giovedì dalla scuola media dove Davide frequenta la terza classe: «Quando me l’hanno detto – racconta – mi sono dovuta sedere. Poi mi hanno chiesto di non dire niente a nessuno fino all’ufficializzazione con la pubblicazione dei nomi sul sito web della Presidenza della Repubblica».

Dispositivo per chi soffre di ipoacusia

L’attestato di onore di «Alfiere della Repubblica» viene conferito a quei giovani che si sono distinti nello studio, in attività culturali, scientifiche, artistiche, sportive, nel volontariato oppure che hanno compiuto atti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà. E Davide, che è sordo dalla nascita, si è distinto per avere avuto un’idea che migliora la vita delle persone con ipoacusia: ha pensato a un dispositivo in grado di inviare un’allerta qualora il magnete dell’audio processore dell’impianto cocleare dovesse spostarsi dal magnete della base di ricarica.