Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura
Sabato 25 Ottobre 2025

Osio Sotto, ignora l’alt e fugge. Preso dopo lungo inseguimento

L’ARRESTO. È successo giovedì 23 ottobre, nelle vie del centro storico. In passato aveva fornito diverse generalità.

Patrik Pozzi
Patrik Pozzi
Corrispondente

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Il comando della polizia locale
Il comando della polizia locale

Aveva già fornito in passato due generalità diverse, con le quali era già stato denunciato per spaccio di stupefacenti e ingresso irregolare sul territorio nazionale, il cittadino marocchino di 32 anni che la polizia locale di Osio Sotto-Osio Sopra-Levate ha arrestato giovedì 23 ottobre, a Osio Sotto, dopo un lungo inseguimento nel centro storico. In quel momento gli agenti erano impegnati sulla provinciale 525 in un posto di blocco in collaborazione con il Nisu (Nucleo interventi sicurezza urbana) di Bergamo.

L’inseguimento a Osio Sotto

Vedendo sopraggiungere l’uomo in sella a un motociclo, gli hanno imposto l’alt. Ma il 32enne non si è fermato e si è dato alla fuga, percorrendo a tutta velocità e contromano diverse vie del centro storico di Osio Sotto. Giunto nei pressi del Santuario della Madonna della Scopa, il fuggitivo, vedendosi probabilmente braccato, ha deciso di continuare a scappare a piedi nella campagna, dopo aver gettato a terra il motoveicolo contro gli agenti che, nel frattempo, si erano messi al suo inseguimento appiedati. La sua fuga è durata comunque poco. La polizia locale è riuscita poco dopo a raggiungerlo e ad arrestarlo. Il fiuto del cane dell’unità cinofila è stato attirato dal sottosella del motociclo, risultato sprovvisto di revisione: non è stata tuttavia rinvenuta sostanza stupefacente. L’arrestato è stato inoltre trovato in possesso di 400 euro in contanti, di cui non ha riferito la provenienza, e di un coltello a serramanico per il quale è stato denunciato a piede libero.

Le generalità

Sottoposto ai rilievi foto-dattiloscopici, è risultato che il marocchino aveva in passato fornito due diverse generalità con le quali era già stato denunciato. Dopo essere stato arrestato, ne ha fornite diverse per la terza volta. La mattina del 24 ottobre si è svolta l’udienza per direttissima, con la convalida dell’arresto. Dopodiché l’extracomunitario è stato accompagnato all’ufficio immigrazione della questura dove è stato sottoposto a un ordine del questore: dovrà lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni, durante i quali non potrà dimorare in provincia di Bergamo. «L’intervento – commenta il consigliere delegato alla Sicurezza, Federico Doneda – rappresenta un esempio dell’efficacia dei servizi straordinari serali di controllo del territorio e della convenzione con il Nisu di Bergamo, provvedimenti che l’amministrazione ha tenuto a predisporre, grazie alla disponibilità dei dipendenti, per incrementare il più possibile la tutela della sicurezza urbana».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Osio Sotto
Bergamo
Levate
Osio Sopra
Forze Ordine
Criminalità
Politica
Enti locali
Agitazioni,Conflitti, Guerre
Terrorismo
Giustizia, Criminalità