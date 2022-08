Ospedali, aggressioni in aumento. «L’escalation dopo la pandemia»

Si potrebbe liquidare come un eccesso di maleducazione, e dare la colpa al Covid che ha reso tutti un po’ più irascibili. In parte è così, ma il fenomeno delle aggressioni negli ospedali ai danni degli operatori sanitari è tornato a crescere, dopo una parziale e temporanea riduzione proprio nei mesi più duri della pandemia. Infermieri e personale di pronto soccorso sono le figure più esposte: i dati ufficiali, come spesso accade quando si toccano argomenti così delicati, non rispecchiano la reale entità del fenomeno, presente in maniera massiccia anche nelle strutture della provincia di Bergamo . «Ogni giorno – è la testimonianza pressoché unanime dei responsabili di ospedali e cliniche della Bergamasca – si registra almeno un caso di aggressione verbale da parte dei pazienti nei confronti del personale medico, infermieristico o amministrativo». Pochi (per fortuna) sono quelli che sfociano fino al contatto fisico, ma comunque in crescita rispetto al passato. E mentre la Regione ha chiesto alle Asst un report aggiornato sul fenomeno per valutare l’inserimento di personale e di attrezzature di vigilanza nei reparti, quasi tutti gli ospedali della nostra provincia si sono già attrezzati. Dove manca, come a Piario, presto sarà formalizzata una richiesta per avere almeno un addetto alla vigilanza all’ingresso del pronto soccorso .