Ospitata da un anziano, lo perseguita per mesi: arrestata una 52enne a Caravaggio

Nella serata di mercoledì 16 ottobre, i Carabinieri di Caravaggio hanno arrestato una donna di 52 anni, residente nella frazione di Vidalengo, per violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa. La misura cautelare era stata emessa il 9 ottobre scorso a seguito di una serie di condotte persecutorie nei confronti di un uomo anziano che, in passato, aveva ospitato la donna nella propria abitazione. Le indagini avevano accertato che, a partire da marzo 2024, la 52enne aveva sottoposto la vittima a offese, richieste di denaro e aggressioni, oltre a provocare danni all’interno dell’abitazione. In due occasioni avrebbe anche somministrato indebitamente all’uomo benzodiazepine.