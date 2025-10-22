Burger button
Cronaca / Pianura
Mercoledì 22 Ottobre 2025

Ospitata da un anziano, lo perseguita per mesi: arrestata una 52enne a Caravaggio

I CARABINIERI. Offese, richieste di denaro e perfino somministrazioni di benzodiazepine: la donna ignorava il divieto di avvicinamento. Fermata dai Carabinieri nella corte di casa dell’uomo.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Nella serata di mercoledì 16 ottobre, i Carabinieri di Caravaggio hanno arrestato una donna di 52 anni, residente nella frazione di Vidalengo, per violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa. La misura cautelare era stata emessa il 9 ottobre scorso a seguito di una serie di condotte persecutorie nei confronti di un uomo anziano che, in passato, aveva ospitato la donna nella propria abitazione. Le indagini avevano accertato che, a partire da marzo 2024, la 52enne aveva sottoposto la vittima a offese, richieste di denaro e aggressioni, oltre a provocare danni all’interno dell’abitazione. In due occasioni avrebbe anche somministrato indebitamente all’uomo benzodiazepine.

Nonostante il divieto di avvicinamento, la donna aveva continuato a frequentare il quartiere in cui vive la persona offesa. La sera del 16 ottobre, in occasione della notifica di un invito a comparire davanti al Tribunale di Bergamo, i militari l’hanno sorpresa nella corte antistante l’abitazione dell’uomo, in violazione delle prescrizioni. La 52enne è stata arrestata in flagranza di reato e condotta nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Treviglio, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. L’arresto è stato convalidato dal Giudice nella mattinata successiva, che ha confermato la misura cautelare già vigente.

