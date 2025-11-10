Pagazzano, auto esce di strada e si ribalta in un fossato, due ventenni feriti, uno grave -Foto
NELLA NOTTE. All’una meno un quarto della notte tra domenica 10 e lunedì 11 novembre, un’auto si è ribaltata in un fosso. È intervenuto l’elisoccorso.
Pagazzano
Hanno fatto tutto da soli nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 novembre, i due ragazzi di 22 anni che sono usciti di strada finendo, ribaltati, in un fosso adiacente alla carreggiata della Provinciale 127 che collega Brignano a Pagazzano, una strada stretta e tortuosa che attraversa i campi.
I passanti hanno allertato i soccorsi
Alcuni automobilisti di passaggio hanno visto l’auto nel fosso e hanno allertato i soccorsi. I due 22enni erano incastrati nell’abitacolo e feriti in modo serio. È servito l’intervento dei vigili del fuoco (da Dalmine e Treviglio) per estrarli e affidarli al personale sanitario che è intervenuto con un’ambulanza della Croce Bianca di Bolgare, un’auto medica e l’elisoccorso.
Il più grave dei due, infatti, è stato trasportato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. L’altro 22enne è ricoverato al Papa Giovanni in codice giallo e le sue condizioni non destano preoccupazioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA