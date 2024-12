Palosco, frontale tra un’auto e un furgone. Morto un uomo di 77 anni

Grave incidente stradale a Palosco, intorno alle 16,45 in via Bergamo, sulla provinciale 573: un uomo di 77 anni è deceduto. Secondo le prime ricostruzioni, viaggiava alla guida della propria auto in direzione Palosco quando, per cause ancora da chiarire (non si esclude un malore) avrebbe invaso la corsia opposta, colpendo prima il guard rail e poi un furgone.