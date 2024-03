Parte colpo di pistola, straniero trovato ferito in stazione a Cividate: è giallo

Un’aggressione che sarebbe culminata con un colpo d’arma da fuoco. È quanto accaduto nella notte a cavallo tra mercoledì 28 e giovedì 29 febbraio nei pressi della stazione ferroviaria di Cividate al Piano quando, poco dopo la mezzanotte, un uomo di origini straniere è stato trovato ferito al torace dai soccorritori giunti sul posto con un’ambulanza e un’automedica. Al momento non è possibile stabilire con certezza il numero di persone coinvolte né tantomeno le motivazioni che avrebbero portato a questo epilogo: se, dunque, si è trattato di un regolamento di conti o una lite degenerata. L’uomo, che non parlava italiano, è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice giallo e non rischia la vita. Una vicenda dai contorni ancora poco chiari su cui sta indagando la Squadra mobile della questura di Bergamo.

Telecamere in arrivo

L’episodio non fa altro che confermare la pericolosità di questo luogo da tempo intrappolato nella morsa del degrado, vista anche la costante presenza di spacciatori e senzatetto che, proprio in quell’area, bivaccano. «La speranza – dichiara il sindaco Gianni Forlani – è quella per cui, nei prossimi mesi, questa situazione possa andare migliorando in concomitanza soprattutto con la conclusione dei lavori di ampliamento, attualmente in corso, nell’ambito dei quali verranno installate 14 telecamere, che verranno direttamente collegate con il comando di polizia locale, e potenziata l’illuminazione. Questa è una zona costantemente monitorata dai nostri operatori di polizia e dai carabinieri che pattugliano una o due volte al giorno: dopo anni di attesa, speriamo, quindi, di riuscire ad avere più sotto controllo questa zona».

I pendolari hanno paura