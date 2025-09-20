Pognano, incidente sulla provinciale 121: grave un motociclista di 30 anni di Dalmine

Scontro tra auto e moto a Pognano, sulla provinciale 121, intorno alle 11,30 di sabato 20 settembre con conseguenze serie per un motociclista 30enne di Dalmine, ricoverato in gravi condizioni a causa di ferite e fratture riportate a causa dell’impatto.

L’incidente è avvenuto all’incrocio fra la provinciale 121 e via Arcene, un’intersezione già teatro in passato di diversi incidenti e la cui pericolosità è, quindi, già attenzionata.

Il luogo dello schianto a Pognano

(Foto di Luca Cesni)

Schianto violentissimo

Secondo una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che il motocilista, un 30nne di Dalmine, in sella alla sua Harley Davidson stesse viaggiando in direzione Caravaggio. Sulla carreggiata opposta, invece, in direzione Bergamo stava procedendo una Bmw il cui conducente, a un certo punto, avrebbe svoltato a sinistra per immettersi in via Arcene. Nell’effettuare questa manovra non si sarebbe accorto del sopraggiungere della motocicletta. L’impatto è stato violentissimo.