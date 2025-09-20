Burger button
Cronaca / Pianura
Sabato 20 Settembre 2025

Pognano, incidente sulla provinciale 121: grave un motociclista di 30 anni di Dalmine

LO SCONTRO. All’incrocio con via Arcene, zona nota per altri incidenti stradali. In condizioni critiche un 30enne di Dalmine.

Patrik Pozzi
Patrik Pozzi
Corrispondente

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Il luogo del’incidente e la moto incidentata
Il luogo del’incidente e la moto incidentata
(Foto di Cesni)

Pognano

Scontro tra auto e moto a Pognano, sulla provinciale 121, intorno alle 11,30 di sabato 20 settembre con conseguenze serie per un motociclista 30enne di Dalmine, ricoverato in gravi condizioni a causa di ferite e fratture riportate a causa dell’impatto.

L’incidente è avvenuto all’incrocio fra la provinciale 121 e via Arcene, un’intersezione già teatro in passato di diversi incidenti e la cui pericolosità è, quindi, già attenzionata.

Il luogo dello schianto a Pognano
Il luogo dello schianto a Pognano
(Foto di Luca Cesni)

Schianto violentissimo

Secondo una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che il motocilista, un 30nne di Dalmine, in sella alla sua Harley Davidson stesse viaggiando in direzione Caravaggio. Sulla carreggiata opposta, invece, in direzione Bergamo stava procedendo una Bmw il cui conducente, a un certo punto, avrebbe svoltato a sinistra per immettersi in via Arcene. Nell’effettuare questa manovra non si sarebbe accorto del sopraggiungere della motocicletta. L’impatto è stato violentissimo.

Sul posto sono poi arrivati i mezzi di soccorso del 118. Il centauro è stato trasferito all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Il 30enne avrebbe riportato diverse fratture e si trova ricoverato in prognosi riservata. Illeso il conducente della Bmw

