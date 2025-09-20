Pognano, incidente sulla provinciale 121: grave un motociclista di 30 anni di Dalmine
LO SCONTRO. All’incrocio con via Arcene, zona nota per altri incidenti stradali. In condizioni critiche un 30enne di Dalmine.
Pognano
Scontro tra auto e moto a Pognano, sulla provinciale 121, intorno alle 11,30 di sabato 20 settembre con conseguenze serie per un motociclista 30enne di Dalmine, ricoverato in gravi condizioni a causa di ferite e fratture riportate a causa dell’impatto.
L’incidente è avvenuto all’incrocio fra la provinciale 121 e via Arcene, un’intersezione già teatro in passato di diversi incidenti e la cui pericolosità è, quindi, già attenzionata.
Schianto violentissimo
Secondo una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che il motocilista, un 30nne di Dalmine, in sella alla sua Harley Davidson stesse viaggiando in direzione Caravaggio. Sulla carreggiata opposta, invece, in direzione Bergamo stava procedendo una Bmw il cui conducente, a un certo punto, avrebbe svoltato a sinistra per immettersi in via Arcene. Nell’effettuare questa manovra non si sarebbe accorto del sopraggiungere della motocicletta. L’impatto è stato violentissimo.
Sul posto sono poi arrivati i mezzi di soccorso del 118. Il centauro è stato trasferito all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Il 30enne avrebbe riportato diverse fratture e si trova ricoverato in prognosi riservata. Illeso il conducente della Bmw
