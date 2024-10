Prende a pugni la compagna in un locale, arrestato 43enne

Due anni di maltrattamenti

A dare l’allarme, alla vista della scena, i presenti e il personale del locale pubblico che hanno chiamato subito il 118: sul posto è arrivata un’ambulanza e la donna è stata subito ricoverata al Pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo . Nel frattempo il 43enne ha fatto perdere le sue tracce. La donna ha raccontato ai Carabinieri che, negli ultimi due anni, per motivi di gelosia, era stata più volte aggredita fisicamente dall’uomo , che l’aveva spesso costretta a restare chiusa in casa, vietandole di frequentare gli amici. In più circostanze l’aveva anche costretta a rincasare, andandola a prelevare con la forza nel luogo in cui la stessa si intratteneva con gli amici. Altre volte le aveva requisito il cellulare, costringendola puntualmente ad acquistarne un altro. Lei non aveva mai denunciato.

Aggrediti anche i Carabinieri

Ricorrendo i presupposti per l’arresto in flagranza differita, i Carabinieri di Osio Sotto, visionati i filmati di video sorveglianza del locale pubblico, si sono messi sulle tracce del pericoloso aggressore, rintracciandolo alle due di notte nella propria abitazione di Osio Sopra. L’uomo, durante le fasi dell’arresto, ha aggredito un Carabiniere provocandogli lesioni giudicate guaribili in sette giorni. L’Autorità giudiziaria, concordando con le risultanze investigative raccolte dai Carabinieri, proprio in relazione alla pericolosità sociale che il soggetto rappresenta per la comunità e per la propria compagna, per la spregiudicatezza delle violenze, ha disposto il carcere a Bergamo.