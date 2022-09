Prima un matrimonio con i colleghi, poi lo schianto a Martinengo. Addio al 35enne Eddy

Tornava dal matrimonio del suo titolare di lavoro quando a Martinengo, sabato poco prima di mezzanotte, Eddy Lingiardi è uscito di strada alla guida della sua auto, ribaltandosi in un campo di mais e trovando la morte sul colpo. La giornata trascorsa all’insegna dell’allegria ha avuto un epilogo tragico per il trentacinquenne operaio, che abitava da tempo alla frazione martinenghese di Cortenuova di Sopra. Eddy Lingiardi sabato era a Capriolo tra gli invitati al matrimonio del proprietario della ditta di coibentazioni termiche di Mornico per il quale lavorava da quattro mesi.