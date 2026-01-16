Progettano un’aula sensoriale e la dedicano alla compagna scomparsa

In seconda media si erano rimboccati le maniche e avevano iniziato a «progettare» sulla carta quella che sarebbe dovuta essere un’aula speciale per accogliere a scuola una loro compagna altrettanto speciale. Oggi, a distanza di due anni da quell’idea, l’aula sensoriale dell’istituto comprensivo di Osio Sopra è una realtà, grazie all’impegno di quegli stessi alunni, ma anche dei loro genitori – alcuni dei quali hanno partecipato attivamente all’allestimento –, dei loro insegnanti e di alcune imprese che hanno sponsorizzato l’iniziativa. Ma Mariaurora Todisco, la compagna per la quale questo spazio era stato pensato, nel frattempo se n’è andata: ha chiuso gli occhi per sempre proprio un anno fa, il 16 gennaio del 2025, giorno del suo quindicesimo compleanno.

«Per questo abbiamo scelto questa data per inaugurare quest’aula, che sarà dedicata proprio a Mariaurora – spiega la prof di tecnologia Elena Zoppetti, che ha coordinato il progetto con la collega di arte Alessia Panza –. Per via delle difficoltà causate dalla sua disabilità, Mariaurora non poteva spesso uscire di casa per venire a scuola: così era la scuola ad andare da lei. Alle elementari prima e alle medie poi, un insegnante di sostegno e un assistente educatore si recavano direttamente a casa sua, spesso anche con gruppi di studenti che le stavano accanto». Soprattutto ascoltando la musica, che tanto amava.

«Così due anni fa i ragazzi delle allora terze C e D nati nel 2011 si sono detti: ma perché non portiamo Mariaurora a scuola, allestendo un’aula solo per lei, in modo che si senta accolta e felice tra noi? Detto, fatto: hanno cominciato a mettere sulla carta l’idea, hanno studiato cromoterapia e aromaterapia e l’anno scorso si sono rimboccati le maniche per realizzare concretamente l’aula», spiega la prof. Aula che si basa sul «Metodo Snoezelen»: un ambiente progettato per stimolare i cinque sensi e generare benessere attraverso percorsi di apprendimento unici.