Prostituzione, controlli e denunce a Zingonia

Nella notte tra il 17 e il 18 aprile, i carabinieri di Zingonia, con il supporto di militari di Osio Sotto, Fara Gera d’Adda, Brembate, Verdello e Romano di Lombardia, hanno svolto un servizio coordinato per il contrasto allo sfruttamento della prostituzione lungo le strade dei comuni di Verdellino, Ciserano, Boltiere e Osio Sotto .

Dopo i primi accertamenti, sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per ingresso e soggiorno illegale in Italia e per mancanza di documenti.