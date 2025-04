Pugni e morsi a passanti e poliziotti, giovane denunciato a Treviglio

In preda ad un improvviso raptus di follia e senza alcun motivo ha preso a pugni e morsi alcuni passanti che ha incrociato nella mattinata di venerdì 11 aprile lungo via Dalmazia a Treviglio, sfogando poi la sua rabbia su diverse auto, danneggiandole. Protagonista dell’episodio è un 30enne di origine pakistana, residente nelle Marche, poi intercettato e fermato dagli agenti della polizia locale, supportati dai colleghi del Commissariato di Polizia e dai carabinieri, e infine trasferito per le cure del caso nel reparto psichiatrico dell’ospedale cittadino. Al momento non sono ancora chiare le cause che hanno provocato il raptus del giovane.