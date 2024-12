Raffica di furti in Bergamasca: scoperto il responsabile

La denuncia , formalizzata dal sacerdote presso la Stazione dei Carabinieri di Fara Gera d’Adda, ha avviato un’attività investigativa che, grazie all’analisi dei sistemi di videosorveglianza e dei transiti veicolari , ha permesso di identificare l’autore del furto e l’autovettura utilizzata per i suoi spostamenti. Il sospettato è un cittadino italiano residente a Milano e con precedenti.

Nel mese di novembre, su delega della Procura di Bergamo, i carabinieri hanno quindi eseguito una perquisizione presso l’abitazione dell’indiziato. Sebbene non sia stata recuperata la refurtiva, sono stati sequestrati un lampeggiante per auto e capi di abbigliamento compatibili con quelli indossati durante il furto.

Rubò anche le offerte parrocchiali ad Azzano

Grazie alla collaborazione tra i diversi Comandi delle Compagnie di Treviglio e di Bergamo, l’uomo è stato riconosciuto come il responsabile di ulteriori reati commessi in altre località della provincia di Bergamo. In particolare lo scorso 6 aprile del furto di computer portatili presso la Fondazione “Ikarus” di Calcio; il 18 giugno del furto di denaro contante nell’abitazione del vicario parrocchiale di Azzano San Paolo, dove aveva prelevato le offerte parrocchiali.