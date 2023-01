«Ragazzi, siate il meglio: spesso sapete sorprenderci»

«Quando eravate ragazzi vi volevo bene, ora che siete adulti vi voglio bene ancora di più». Ha voluto concludere con questa frase di San Giovanni Bosco la Messa che il vescovo di San Marino, monsignor Andrea Turazzi, ha celebrato ieri sera (venerdì 27 gennaio) in un palazzetto Zanovello finalmente tornato gremito dopo i due anni di pandemia. Di fronte alla gigantografia del santo patrono dei giovani, realizzata con un collage di foto degli studenti, dai Salesiani di Treviglio – che quest’anno festeggiano tra l’altro i 130 anni di presenza in città – si sono radunate oltre 1.800 persone, tra studenti, genitori, insegnanti, ex allievi e autorità.