Ragazzini sorpresi di notte in una scuola a Ghisalba: due sono minorenni. Denunciati

I carabinieri di Martinengo hanno fermato quattro ragazzi, due minorenni, sorpresi all’interno di una scuola di Ghisalba in piena notte .

I militari avevano ricevuto nei giorni scorsi la segnalazione che qualcuno si era introdotto nella scuola media di Ghisalba attraverso una finestra e aveva danneggiato i distributori automatici per rubare degli snack . In quell’occasione, prima di dileguarsi, l’autore del gesto aveva scritto su una lavagna «ciao siamo ladri» .

A seguito di questo episodio, nei giorni successivi, i carabinieri hanno effettuato dei pattugliamenti mirati proprio intorno all’edificio scolastico che era stato oggetto dell’episodio vandalico. Ed è proprio in uno di questi pattugliamenti nella notte del 31 gennaio che i militari hanno scoperto i quattro giovani. Erano entrati dalla finestra all’interno della scuola di via Cossali e si trovavano in un’aula con le luci accese.