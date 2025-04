Sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco per sbloccare la porta antipanico rimasta bloccata dopo la rapina, domenica sera al supermercato «iN’s Mercato» di corso Europa a Zingonia. Proprio all’orario di chiusura, quando nel punto vendita c’erano praticamente soltanto le commesse, è entrato infatti in azione un rapinatore solitario che, minacciando le cassiere, si è fatto consegnare l’incasso della giornata e si è dileguato. Lasciandosi per l’appunto alle spalle la porta antipanico bloccata. Erano le 20,30 di domenica sera (27 aprile) e di lì a poco il supermercato – che si trova nel tratto di corso Europa tra la fontana del «Missile» e il centro sportivo atalantino «Bortolotti», nel territorio comunale di Ciserano – avrebbe chiuso al termine dell’apertura domenicale. È stato in quel momento che il rapinatore ha agito: è entrato nel punto vendita e, pare senza mostrare alcuna arma, ha minacciato le commesse perché aprissero le casse. Dopodiché ha arraffato il denaro che c’era all’interno e si è dileguato.