Rete irrigua, 15 milioni per tagliare gli sprechi

La spesa di energia elettrica per irrigare i campi della Pianura è passata da un milione e mezzo nel 2021 a cinque milioni del 2022 . Un conto salatissimo sul conto del Consorzio di bonifica della media pianura bergamasca, che lo scorso anno ha sudato freddo anche per il caldo fuori scala e la conseguente siccità. Due concause che hanno richiesto un surplus di lavoro alla rete dei pozzi di sollevamento dell’acqua dalle falde profonde, dove pescare l’acqua. La reazione è stata una nuova rincorsa a progettare e cercar fondi per correre ai ripari con l’obiettivo da una parte di tagliare i costi energetici e dall’altra sfruttare quanta più acqua possibile senza però sprecarla.