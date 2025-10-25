Burger button
Cronaca / Pianura
Sabato 25 Ottobre 2025

Ricercato per tre rapine: arrestato durante i controlli dei carabinieri tra Bergamo e Calcinate

I CARABINIERI. Nel servizio della radiomobile controllate 98 persone e 57 veicoli: due arresti, fermata una giovane per evasione.

Nel pomeriggio e nella serata di venerdì 24 ottobre i carabinieri del radiomobile di Bergamo hanno messo in campo un servizio ad «alto impatto» tra Bergamo e Calcinate, con più equipaggi impegnati in controlli mirati per la prevenzione dei reati e la sicurezza stradale.

Durante i controlli è stato arrestato un 29enne tunisino, senza fissa dimora e irregolare, ricercato da giorni: su di lui pendeva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Bergamo. È ritenuto responsabile di tre rapine commesse nel centro città tra giugno 2024 e agosto 2025. Dopo le formalità di rito, è stato condotto in carcere.

Una seconda operazione ha portato all’arresto di una 21enne marocchina, residente a Bergamo e già sottoposta ai domiciliari, sorpresa dai militari fuori dalla propria abitazione. Arrestata per evasione, è stata condotta in Tribunale per il rito direttissimo: il giudice ha convalidato l’arresto e disposto il ripristino della misura.

Nel corso dello stesso servizio un 23enne marocchino, irregolare e privo di documenti, è stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e soggiorno illegale. Notato in via Borgo Palazzo, ha tentato la fuga a piedi, ma è stato bloccato poco dopo grazie al dispositivo dei Carabinieri dislocati nell’area.

Complessivamente sono stati controllati 57 veicoli e 98 persone, di cui 40 già note alle forze dell’ordine. Sono state inoltre elevate due sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada: una per mancato possesso dei documenti di circolazione e una per guida in stato di ebbrezza.

