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Cronaca / Pianura Domenica 10 Maggio 2026

Ripristina la corrente, ma innesca un corto circuito: rogo in casa a Cavernago

Incendio domestico nella mattinata di domenica 10 maggio a Cavernago. Un corto circuito, causato durante il ripristino della corrente dopo un blackout, ha fatto prendere fuoco a un forno elettrico.

Diego Defendini
Diego Defendini Collaboratore
Ripristina la corrente, ma innesca un corto circuito: rogo in casa a Cavernago
Vigili del fuoco in azione a Cavernago

Cavernago

Poco prima di mezzogiorno di domenica 10 maggio, a Cavernago, il salto dell’interruttore del contatore elettrico di un appartamento al secondo piano di via Deledda 7 ha provocato un blackout.

La proprietaria, tentando di ripristinare la corrente, ha accidentalmente innescato un corto circuito nella presa dietro un forno elettrico che ha preso fuoco. Sul posto sono intervenute immediatamente due squadre dei vigili del Fuoco di Bergamo e di Romano, insieme ai carabinieri per i rilievi e due ambulanze.

Gli inquilini dello stabile sono stati fatti uscire precauzionalmente: nessun ferito è stato segnalato. Dopo aver domato le fiamme e verificato l’assenza di pericoli, i pompieri hanno dichiarato l’appartamento agibile e il servizio elettrico è stato ripristinato. La situazione è tornata alla normalità attorno alle 12.30.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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