Ripristina la corrente, ma innesca un corto circuito: rogo in casa a Cavernago

La proprietaria, tentando di ripristinare la corrente, ha accidentalmente innescato un corto circuito nella presa dietro un forno elettrico che ha preso fuoco. Sul posto sono intervenute immediatamente due squadre dei vigili del Fuoco di Bergamo e di Romano, insieme ai carabinieri per i rilievi e due ambulanze.

Gli inquilini dello stabile sono stati fatti uscire precauzionalmente: nessun ferito è stato segnalato. Dopo aver domato le fiamme e verificato l’assenza di pericoli, i pompieri hanno dichiarato l’appartamento agibile e il servizio elettrico è stato ripristinato. La situazione è tornata alla normalità attorno alle 12.30.