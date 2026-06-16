Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura Martedì 16 Giugno 2026

Rissa in strada a Urgnano, tre arresti: coinvolto anche un 19enne armato di coltello

IL CASO. Tre persone sono state arrestate dai carabinieri dopo una violenta rissa scoppiata in strada a Urgnano. Secondo gli accertamenti, all’origine della lite ci sarebbe stato un presunto debito legato alla droga. Per uno dei coinvolti è scattato anche l’arresto per tentata estorsione.

Lettura 1 min.
Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Rissa in strada a Urgnano, tre arresti: coinvolto anche un 19enne armato di coltello
Un’auto dei carabinieri in una foto d’archivio

Urgnano

Tre persone sono state arrestate dai carabinieri nel pomeriggio di venerdì 12 giugno a Urgnano con le accuse, a vario titolo, di rissa aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e tentata estorsione.

In manette sono finiti un cittadino italiano di 51 anni residente a Urgnano, un altro italiano di 20 anni residente nello stesso comune, e un 19enne di origini marocchine, residente a Dalmine ma di fatto senza fissa dimora.

I fatti risalgono alla mattinata dello stesso giorno, intorno alle 10.30, quando i militari della stazione di Romano di Lombardia sono intervenuti a Urgnano sorprendendo i tre mentre si colpivano reciprocamente in mezzo alla strada, al culmine di un violento diverbio.

Alla vista dei carabinieri, i tre avrebbero opposto resistenza, costringendo i militari a utilizzare lo spray urticante in dotazione per bloccarli in sicurezza

Droga e denaro le cause della lite

Secondo quanto ricostruito dagli accertamenti, la lite sarebbe nata da un presunto debito legato agli stupefacenti che il diciannovenne avrebbe preteso di riscuotere dal 51enne. Alla vista dei carabinieri, i tre avrebbero opposto resistenza, costringendo i militari a utilizzare lo spray urticante in dotazione per bloccarli in sicurezza.

Nelle fasi più concitate dell’intervento, il 19enne avrebbe impugnato un coltello da cucina, autoinfliggendosi lievi lesioni con l’intento di far desistere i militari. Il giovane ha poi rifiutato le cure mediche. Nei suoi confronti è scattato anche l’arresto per tentata estorsione, in relazione alle minacce rivolte al 51enne per ottenere il denaro. Il 51enne è stato invece trasportato in codice giallo all’ospedale di Romano di Lombardia per le lievi lesioni riportate durante la colluttazione iniziale.

In tribunale

In direttissima sabato 13 giugno, il giudice ha convalidato gli arresti e disposto la custodia cautelare in carcere per il 19enne, gli arresti domiciliari per il 20enne e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il 51enne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Urgnano
Dalmine
Romano di Lombardia
Contenziosi, Regolamenti
Informazione d'impresa
Economia, affari e finanza
Aggressioni (generico)
Criminalità
giustizia
Arresto
Forze Ordine
Giustizia, Criminalità