Romano, alle urne il 41,44% degli elettori. Si vota fino le 15

Lunedì sera il nuovo sindaco

L’ufficio elettorale di Romano, posto in piazzetta 24 maggio, avrà ancora un’apertura straordinaria per poter rilasciare la tessera elettorale a chi ne facesse richiesta. Come sempre l’attesa del risultato finale dello scrutinio sarà presso gli uffici anagrafici ed elettorale, coinvolgerà molte persone e non solo gli addetti ai lavori. I due candidati sindaco attenderanno l’esito presso i rispettivi comitati elettorali allestiti in via Giovan Battista Rubini. Di fronte alla piazza principale per Gianfranco Gafforelli, candidato del centrodestra, e vicino al monumento ai Caduti per Paola Suardi, candidata del centrosinistra.