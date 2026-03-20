Romano, identificati i vandali della notte di Santa Lucia: sono due fratelli

Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura di Bergamo, si sono concentrate sull’analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati. I militari hanno individuato due soggetti ripresi tra le 2.45 e le 4.15 mentre si accanivano contro beni pubblici e privati nel centro cittadino.

Identificati due fratelli già noti alle forze dell’ordine

Un fermo immagini delle telecamere di videosorveglianza da cui gli inquirenti sono risaliti ai due fratelli autori degli atti vandalici messi a segno la notte di Santa Lucia a Romano di Lombardia La svolta è arrivata il 16 dicembre, quando i sospettati sono stati fermati durante un controllo: si tratta di due fratelli marocchini di 25 e 23 anni, senza fissa dimora e con precedenti per reati contro il patrimonio e violazioni della normativa sugli stranieri. Indossavano ancora gli stessi abiti ripresi dalle telecamere. A uno dei due è stata contestata anche una violazione per possesso di hashish.

Danni a negozi, auto e alberi di Natale

Secondo la ricostruzione, lungo via Rubini, via Tadini e via Nazario Sauro i due avrebbero sradicato quattro alberi di Natale, danneggiato sei auto in sosta e colpito vetrine e arredi di alcune attività commerciali del centro.

Conclusione indagini e sviluppi

Il 24 febbraio i due sono stati nuovamente fermati dalla polizia locale. Il 18 marzo è stato notificato ai difensori l’avviso di conclusione delle indagini preliminari.