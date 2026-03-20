Romano, identificati i vandali della notte di Santa Lucia: sono due fratelli
L’INDAGINE. Sono stati identificati i presunti responsabili degli atti vandalici avvenuti nella notte tra il 12 e il 13 dicembre a Romano di Lombardia.
Romano di Lombardia
Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura di Bergamo, si sono concentrate sull’analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati. I militari hanno individuato due soggetti ripresi tra le 2.45 e le 4.15 mentre si accanivano contro beni pubblici e privati nel centro cittadino.
Identificati due fratelli già noti alle forze dell’ordine
La svolta è arrivata il 16 dicembre, quando i sospettati sono stati fermati durante un controllo: si tratta di due fratelli marocchini di 25 e 23 anni, senza fissa dimora e con precedenti per reati contro il patrimonio e violazioni della normativa sugli stranieri. Indossavano ancora gli stessi abiti ripresi dalle telecamere. A uno dei due è stata contestata anche una violazione per possesso di hashish.
Danni a negozi, auto e alberi di Natale
Secondo la ricostruzione, lungo via Rubini, via Tadini e via Nazario Sauro i due avrebbero sradicato quattro alberi di Natale, danneggiato sei auto in sosta e colpito vetrine e arredi di alcune attività commerciali del centro.
Conclusione indagini e sviluppi
Il 24 febbraio i due sono stati nuovamente fermati dalla polizia locale. Il 18 marzo è stato notificato ai difensori l’avviso di conclusione delle indagini preliminari.
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