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Cronaca / Pianura Venerdì 20 Marzo 2026

Romano, identificati i vandali della notte di Santa Lucia: sono due fratelli

L’INDAGINE. Sono stati identificati i presunti responsabili degli atti vandalici avvenuti nella notte tra il 12 e il 13 dicembre a Romano di Lombardia.

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Romano, identificati i vandali della notte di Santa Lucia: sono due fratelli
Un fermo immagini delle telecamere di videosorveglianza da cui gli inquirenti sono risaliti ai due fratelli autori degli atti vandalici messi a segno la notte di Santa Lucia a Romano di Lombardia

Romano di Lombardia

Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura di Bergamo, si sono concentrate sull’analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati. I militari hanno individuato due soggetti ripresi tra le 2.45 e le 4.15 mentre si accanivano contro beni pubblici e privati nel centro cittadino.

Identificati due fratelli già noti alle forze dell’ordine

Romano, identificati i vandali della notte di Santa Lucia: sono due fratelli
Un fermo immagini delle telecamere di videosorveglianza da cui gli inquirenti sono risaliti ai due fratelli autori degli atti vandalici messi a segno la notte di Santa Lucia a Romano di Lombardia

La svolta è arrivata il 16 dicembre, quando i sospettati sono stati fermati durante un controllo: si tratta di due fratelli marocchini di 25 e 23 anni, senza fissa dimora e con precedenti per reati contro il patrimonio e violazioni della normativa sugli stranieri. Indossavano ancora gli stessi abiti ripresi dalle telecamere. A uno dei due è stata contestata anche una violazione per possesso di hashish.

Danni a negozi, auto e alberi di Natale

Secondo la ricostruzione, lungo via Rubini, via Tadini e via Nazario Sauro i due avrebbero sradicato quattro alberi di Natale, danneggiato sei auto in sosta e colpito vetrine e arredi di alcune attività commerciali del centro.

Conclusione indagini e sviluppi

Il 24 febbraio i due sono stati nuovamente fermati dalla polizia locale. Il 18 marzo è stato notificato ai difensori l’avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Romano, identificati i vandali della notte di Santa Lucia: sono due fratelli
La mappa dei luoghi colpiti dai vandali la notte di Santa Lucia a Romano di Lombardia

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