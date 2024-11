Romano di Lombardia, autobus contro la cancellata di una casa: tragedia sfiorata

Tragedia sfiorata a Romano di Lombardia poco dopo le 16 di martedì 19 novembre, sulla statale Soncinese. Un autobus con 22 persone a bordo si è schiantato contro la cancellata di un’abitazione: per cause ancora da chiarire, l’autista del bus si sarebbe trovato di fronte un’auto contromano e avrebbe sterzato violentemente per evitarla. Fortunatamente non si registrano feriti gravi. Sul posto, temendo il peggio, sono intervenute due automediche, tre ambulanze e l’elisoccorso, con i carabinieri, i vigili del fuoco e i tecnici di Ats.