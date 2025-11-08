Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura
Sabato 08 Novembre 2025

Romano, picchia la compagna in strada e la lascia svenuta a terra: 36enne arrestato

LA VIOLENZA . L’uomo è accusato di maltrattamenti e violenza sessuale. La donna ha rivelato ai carabinieri che le violenze si protraevano da diversi anni.

I carabinieri di Romano di Lombardia nel punto in cui è stata trovata la donna esanime dopo che era stata picchiata violentemente dal compagno che ora è in carcere a Bergamo
I carabinieri di Romano di Lombardia nel punto in cui è stata trovata la donna esanime dopo che era stata picchiata violentemente dal compagno che ora è in carcere a Bergamo

Romano di Lombardia

Subito dopo la mezzanotte di domenica 3 novembre, un uomo di 36 anni, di origine nigeriana, ha aggredito brutalmente la compagna convivente, sua coetanea e connazionale, in pieno centro storico, a pochi passi da piazza Garibaldi a Romano di Lombardia.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo avrebbe colpito la donna con pugni e calci fino a farla cadere a terra, lasciandola incosciente. Alcuni passanti, assistendo alla scena o trovando la vittima riversa sul selciato, hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

Soccorsa in codice rosso e ricoverata a Brescia

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Romano di Lombardia e un’équipe del 118, che ha trasportato la donna all’Ospedale di Brescia in «codice rosso». I medici le hanno diagnosticato un grave trauma cranico causato dalle percosse.

La denuncia: anni di violenze fisiche e sessuali

Riacquistata conoscenza, la vittima ha trovato il coraggio di raccontare tutto ai militari. Ha denunciato che il compagno la sottoponeva da tempo a maltrattamenti fisici, psicologici e violenze sessuali mai segnalate prima.

I carabinieri, dopo aver raccolto le prime testimonianze, si sono recati presso l’abitazione della coppia, dove l’uomo è stato rintracciato e arrestato. Durante la perquisizione sono stati sequestrati il telefono della donna, distrutto dal compagno, e un test di gravidanza positivo riconducibile a una gravidanza interrotta lo scorso gennaio dopo un episodio di violenza.

Arresto convalidato, 36enne in carcere

Su disposizione della Procura della Repubblica di Bergamo, l’uomo è stato condotto in carcere. L’arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari, che ha disposto la custodia cautelare in carcere per maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e violenza sessuale continuata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Romano di Lombardia
Bergamo
Brescia
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Sociale
Questioni sociali (generico)
famiglia
Salute
Malattia
Carabinieri