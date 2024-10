Ruba un’auto, aggredisce i carabinieri e poi scappa dai domiciliari: arrestato 20enne

Il giovane era ai domiciliari dopo che lo scorso 15 settembre si era reso protagonista del furto di un’auto e poi di un’aggressione ai danni dei carabinieri che lo avevano intercettato. Il giudice, in un primo momento, aveva deciso di concedere solo l’obbligo di dimora notturna nei confronti del ragazzo, per metterlo alla prova, nonostante avesse già numerosi precedenti per reati contro il patrimonio.

Il 20enne però in ben due occasioni non si è fatto trovare in casa, così il giudice ha provveduto all’aggravamento della pena, commutandola in veri e propri arresti domiciliari.