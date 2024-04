Rubano da un’auto, ne urtano un’altra e travolgono una donna

Sono stati sorpresi mentre frugavano da un’auto in sosta nella zona commerciale di via Bergamo a Treviglio: così sono scappati con la loro auto, hanno urtato una seconda vettura il cui conducente ha tentato – invano – di fermarli e hanno travolto una donna di 65 anni che stava raggiungendo la propria auto dopo aver fatto la spesa in zona, causandole ferite per fortuna non gravi. Ora un uomo e una donna – ricercati dagli agenti del commissariato di polizia di Treviglio – rischiano di essere accusati di furto, danneggiamento e omissione di soccorso. Tutto è accaduto giovedì 4 aprile attorno alle 15,30 nel parcheggio dell’area commerciale a nord di Treviglio che ospita, tra gli altri, il Roadhouse, l’Eurospin e «Acqua & Sapone». Ad accorgersi che la coppia stava frugando in un’auto in sosta sono stati i proprietari della vettura presa di mira: padre e figlio, che si sono avvicinati e hanno sorpreso i due che, a quel punto, hanno arraffato qualche moneta e si sono dileguati, salendo sulla loro Opel grigia.