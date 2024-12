Sanità in lutto per la scomparsa di Cesare Ercole

Originario di Broni nell’Oltrepò Pavese, dove è stato anche sindaco per due mandati tra 1993 e 2001, Ercole ha avuto un importante trascorso in politica, e dal 2001 al 2006 è stato deputato per la Lega. Tra i messaggi di cordoglio, Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, lo ricorda come «un compagno di viaggio» che «ha fatto tanto per il suo territorio, prima da medico, poi da amministratore e da sindaco, quindi da parlamentare e da dirigente ospedaliero, pensando sempre al bene dei cittadini e dei pazienti».