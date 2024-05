Sarà eseguita l’autopsia su Jony, morto nel cassonetto

Nelle prossime ore la Procura dovrebbe disporre l’autopsia sul corpo di Costantin Romeo Ionut Antonie, per tutti Jony, il ragazzo morto a 23 anni domenica notte nella piazzola ecologica di Canonica d’Adda, incastrato in un cassonetto giallo per la raccolta degli indumenti usati. Il sostituto procuratore titolare del caso, Giancarlo Mancusi, deciderà anche se disporre eventuali consulenze, tra cui probabilmente una anche sul cassonetto, non trattandosi del primo incidente mortale di questo genere (quattro anni fa, a Boltiere, morì incastrato un bambino di 10 anni). Per il momento non risulterebbe nessuno indagato per l’incidente. Agli atti ci sono anche le riprese delle telecamere del centro di raccolta, che hanno filmato l’incidente.