Sbanda e finisce contro il tir: l’auto in fiamme. Salvata dal camionista

Ha soccorso e estratto dall’auto, in fiamme nel vano motore, la giovane automobilista che pochi attimi prima si era schiantata contro il suo camion, portandola in salvo più distante per poi ritornare verso il veicolo e spegnere le fiamme con un estintore in sua dotazione. Non si sente un eroe Bada Dieng, camionista senegalese di 54 anni, martedì 3 gennaio a Romano protagonista di un atto coraggioso, capace di evitare guai peggiori alle 22enne rimasta ferita nello scontro frontale : «Ho fatto la cosa più spontanea di questo mondo – ha raccontato – cioè portare soccorso a una persona in difficoltà, rimasta bloccata al posto di guida, ferita e spaventata».