Sbarrano la Statale 11 e altre strade coi chiodi: assalto all’Art Cosmetics

Nuovo assalto all’«Art Cosmetics» di Fornovo San Giovanni, azienda specializzata nella produzione di cosmetici per grandi marchi internazionali. Un commando composto da almeno 12 persone, con modalità da film lunedì in tarda serata ha preso di mira il comparto logistico dell’azienda, riuscendo – stavolta – a rubare alcune migliaia di prodotti di bellezza. «Sarebbe potuta andare molto peggio – afferma l’amministratore delegato dell’azienda, Francesco Geuna – se non fossero intervenute due pattuglie del nostro Istituto di vigilanza che hanno costretto i malviventi alla fuga». Per lo stesso motivo, in un primo raid avvenuto lo scorso dicembre i ladri non erano invece riusciti a rubare nulla. Le modalità utilizzate dai malviventi sono sostanzialmente le stesse dell’altra volta. Prima di tutto, servendosi di quattro auto rubate poste sulla Statale 11, hanno bloccato gli accessi alla zona produttiva di Fornovo dove, in via delle Industrie si trovano i capannoni dell’«Art Cosmetics».