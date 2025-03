Scalo merci di Cortenuova, il «giallo» dell’opera strategica

Da una parte la Provincia, che chiede garanzie sull’interesse nazionale per il nuovo centro intermodale di Cortenuova. Dall’altra il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Mit, che informalmente risponde che nessuna richiesta in tal senso è mai stata recapitata al ministero. In mezzo, una bozza di protocollo d’intesa in via di sottoscrizione tra le parti interessate (Mit compreso) in cui si trova scritto nero su bianco che si tratta di un’opera di interesse nazionale.

Sullo sfondo, l’allarme lanciato sui giornali dal gruppo Vitali (che con Msc ha costituito la società Cortenuova Freight Station), che ha messo in guardia da un incipiente disinteresse del player internazionale verso un’operazione per la quale, secondo l’operatore bergamasco, Via Tasso avrebbe assunto un atteggiamento troppo attendista.

Gli incontri in programma

Il nodo potrebbe sciogliersi a breve, perché nei prossimi giorni ci sono due appuntamenti importanti (già calendarizzati in precedenza, prima dell’appello del gruppo Vitali alla Provincia): venerdì 7 marzo l’incontro tra Via Tasso e Comuni interessati alla grande opera; nei prossimi giorni una call alla quale sono invitati tutti gli enti chiamati a sottoscrivere il protocollo d’intesa.

Parere del Mit imprescindibile

Nel frattempo, il presidente della Provincia Pasquale Gandolfi si dice «basito» dalla posizione del Mit, che spiega di non aver mai ricevuto nessuna richiesta formale per chiedere un parere sull’utilità dell’infrastruttura nella strategia nazionale dei trasporti. «Questa richiesta – ha sostenuto Gandolfi nell’ultimo Consiglio provinciale – l’avevamo avanzata già in una riunione a Roma avvenuta nell’agosto 2023, ma da allora non abbiamo mai ricevuto comunicazione scritte in merito». Non solo. Per la Provincia il parere del Mit è il punto imprescindibile per far partire qualsiasi interlocuzione rispetto al polo intermodale. Lo ha spiegato Gandolfi in Consiglio, rispondendo a un’interrogazione.

Secondo il Mit, però, non solo non c’è traccia di una richiesta di parere sull’interesse nazionale dell’opera, ma la strada per arrivare alla dichiarazione di rilevanza nazionale di un’opera pubblica è particolarmente complessa Gli altri punti ritenuti fondamentali dalla Provincia, e condivisi al Tavolo Bergamo 2030, sono la necessità di una connessione «ferro-ferro», la possibilità di riservare uno spazio operativo dedicato alle imprese del territorio, il riconoscimento della rilevanza nazionale delle connessioni stradali, la richiesta di chiarezza sul progetto con l’auspicio di una compartecipazione pubblico-privata. E queste sono le riflessioni che anche mercoledì 5 marzo il presidente ha ribadito, senza replicare direttamente all’appello del gruppo Vitali, ma spiegando che sono il frutto di un percorso condiviso e preceduto da una serie di interlocuzioni con gli attori coinvolti a vario titolo nell’operazione.

«Procedimento lungo e complesso»

La bozza del protocollo d’intesa

Eppure, di rilevanza strategica nazionale si legge anche nella bozza del protocollo d’intesa che è stata definita da Sistemi Urbani e poi inviata a Mit, Regione, Provincia e Comune di Cortenuova per essere condiviso e, poi, eventualmente sottoscritta. Nel documento si legge infatti che il «Progetto della nuova Freight station di Cortenuova si configura quale opera strategica infrastrutturale a livello nazionale e, pertanto, di interesse prioritario da parte del dicastero del governo italiano in tema di infrastrutture e trasporti».

Quello che è certo è che il protocollo d’intesa, che rappresenta il primo passo per arrivare alla realizzazione della piattaforma logistica, sarà oggetto di una call la prossima settimana Si tratta di una bozza, naturalmente soggetta ancora a cambiamenti, ma quel passaggio è cruciale e ad oggi non risulta che il Mit lo abbia messo in discussione. Come ha fatto invece per il passaggio relativo al soggetto attuatore (Vitali), che secondo il ministero dovrà essere emendato, perché il protocollo d’intesa deve essere sottoscritto solo tra enti pubblici. Ma pare una formalità. Il Comune di Cortenuova potrà poi stipulare l’accordo in autonomia.