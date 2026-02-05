Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura
Giovedì 05 Febbraio 2026

Schiacciato da una lastra in una ditta di Cambiago: muore 57enne trevigliese

LA TRAGEDIA. L’incidente si è verificato nella ditta Prismag. L’uomo è stato trasportato in condizioni disperate al policlinico di Zingonia, dove è spirato.

Treviglio

Incidente mortale sul lavoro nella mattinata di giovedì 5 febbraio a Cambiago, nel Milanese. Un operaio di 57 anni , residente a Treviglio, è rimasto gravemente ferito dopo essere stato schiacciato da una lastra. Ricoverato d’urgenza, è poi spirato in ospedale.

La tragedia si è consumata verso le 8 nella ditta Prismag a Cambiago, una lastra, per ragioni ancora da chiarire, ha travolto l’uomo. A liberarlo sono stati i vigili del fuoco di Milano, che lo hanno consegnato ai medici del 118 che sono riusciti a rianimarlo.

Il 57enne trevigliese, Dinu Florin Craiu, è stato trasportato, intubato e incosciente all’ospedale di Zingonia, dove è spirato poche ore dopo.

Le indagini sulle cause sono affidate al personale di Ats. Sono intervenuti anche i carabinieri di Pioltello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Treviglio
Cambiago
Milano
Lavoro
Salute, Sicurezza sul lavoro
Disastri, Incidenti
Incidente industriale
Lavoratore
Emergenza
Prismag
Vigili del fuoco di Milano
Ats