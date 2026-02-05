Schiacciato da una lastra in una ditta di Cambiago: muore 57enne trevigliese

Incidente mortale sul lavoro nella mattinata di giovedì 5 febbraio a Cambiago , nel Milanese. Un operaio di 57 anni , residente a Treviglio, è rimasto gravemente ferito dopo essere stato schiacciato da una lastra. Ricoverato d’urgenza, è poi spirato in ospedale .

La tragedia si è consumata verso le 8 nella ditta Prismag a Cambiago, una lastra, per ragioni ancora da chiarire, ha travolto l’uomo. A liberarlo sono stati i vigili del fuoco di Milano, che lo hanno consegnato ai medici del 118 che sono riusciti a rianimarlo.