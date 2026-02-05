Schiacciato da una lastra in una ditta di Cambiago: muore 57enne trevigliese
LA TRAGEDIA. L’incidente si è verificato nella ditta Prismag. L’uomo è stato trasportato in condizioni disperate al policlinico di Zingonia, dove è spirato.
Treviglio
Incidente mortale sul lavoro nella mattinata di giovedì 5 febbraio a Cambiago, nel Milanese. Un operaio di 57 anni , residente a Treviglio, è rimasto gravemente ferito dopo essere stato schiacciato da una lastra. Ricoverato d’urgenza, è poi spirato in ospedale.
La tragedia si è consumata verso le 8 nella ditta Prismag a Cambiago, una lastra, per ragioni ancora da chiarire, ha travolto l’uomo. A liberarlo sono stati i vigili del fuoco di Milano, che lo hanno consegnato ai medici del 118 che sono riusciti a rianimarlo.
Il 57enne trevigliese, Dinu Florin Craiu, è stato trasportato, intubato e incosciente all’ospedale di Zingonia, dove è spirato poche ore dopo.
Le indagini sulle cause sono affidate al personale di Ats. Sono intervenuti anche i carabinieri di Pioltello
