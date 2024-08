Schianto tra Canonica d’Adda e Boltiere: due feriti

Un incidente tra due auto si è verificato intorno alle 13,40 di sabato 3 agosto a Pontirolo, sulla provinciale 525, nel tratto tra Canonica d’Adda e Boltiere. Secondo le prime ricostruzioni, entrambe le auto viaggiavano in direzione Boltiere. Quella davanti, una Dacia, avrebbe svoltato a sinistra per entrare in un distributore di benzina, proprio nel momento in cui quella dietro, un’Audi, stava tentando il sorpasso.