Schianto tra due auto alla Cascina Fornace: muore un 43enne. Tra i feriti una famiglia con due bimbi - Foto

Da quanto è stato possibile apprendere un uomo, che viaggiava su un Fiorino Fiat in direzione di Cologno , è finito contro un’auto, una Skoda Octavia Sw, con a bordo una famiglia, composta da mamma, papà e due bimbi che viaggiavano in direzione Morengo . L’uomo sarebbe finito, a seguito dell’impatto, contro l’ingresso della vicina Cascina Fornace e sarebbe morto sul colpo. Si tratta di un 43enne di origine albanesi e residente a Crema. Una terza auto, una Ford Fiesta, guidata da una giovane donna di 29 anni, è finita invece fuori strada per evitare l’impatto con i due mezzi incidentati.

Inutili i tentativi per salvare l’uomo: nello schianto il 44 enne è morto sul colpo

L’elisoccorso ha trasportato all’Ospedale Civile pediatrico di Brescia i due bimbi - un maschietto di 7 anni e una bimba di 3 anni - che non sarebbero comunque in gravi condizioni -, il papà di 40 anni e la mamma di 36 invece agli Ospedali civili sempre di Brescia. Inutili i soccorsi per l’uomo mentre la donna alla guida della Fiesta sarebbe illesa. La ex statale 591 è stata chiusa al traffico per permettere ai soccorritori di agire.