Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura
Sabato 25 Ottobre 2025

Schianto in moto a Cologno: restano gravi le condizioni del ragazzo di 19 anni

L’INCIDENTE. L’incidente sulla provinciale: il giovane era diretto a Urgnano. Operato nella notte tra il 24 e 25 ottobre.

Diego Defendini
Diego Defendini
I rilievi della polizia locale: gli agenti hanno ricostruito l’accaduto in via Bergamo a Cologno al Serio: grave un motociclista di 19 anni
I rilievi della polizia locale: gli agenti hanno ricostruito l’accaduto in via Bergamo a Cologno al Serio: grave un motociclista di 19 anni
(Foto di Cesni)

Cologno alSerio

Si stava spostando in direzione Urgnano sulla sua moto quando un’automobile gli ha tagliato la strada. Gravissimo incidente a Cologno al Serio nel primo pomeriggio di venerdì 24 ottobre. Il tutto è avvenuto poco prima delle 12,30 sulla Provinciale 591 che passa per l’abitato di Cologno. Un giovane di 19 anni, residente in paese , da pochi minuti si era messo in sella alla sua Yamaha 300 per raggiungere alcuni parenti per il pranzo. Tra l’altro il ragazzo aveva compiuto gli anni giovedì.

Mentre stava viaggiando all’altezza dello svincolo che porta a via De Gasperi e alla centrale via Rocca, stava sopraggiungendo dal senso di marcia opposto una Renault Twingo guidata da una donna di 32 anni, residente anche lei in paese. La donna – secondo una prima ricostruzione dei fatti – avrebbe svoltato allo svincolo per dirigersi verso la parte interna di Cologno, tagliando così di netto la strada al motociclista.

L’urto è stato violentissimo, con il motociclista che ha centrato in pieno la portiera lato passeggero della piccola utilitaria. Il ragazzo, dopo l’urto, è ricaduto a terra. Le sue condizioni sono sembrate fin da subito gravissime, con i soccorsi che sono stati immediatamente allertati. Sul posto sono arrivate un’automedica e un’autoambulanza del 118 e dall’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo si è alzato in volo l’elisoccorso che è atterrato poi nelle vicinanze di uno spiazzo nei pressi del cimitero comunale, che si trova a poche decine di metri da dove è avvenuto l’impatto.

Il ragazzo ha ricevuto le prime medicazioni sul posto per poi essere trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano: da quanto riferito, al momento del trasporto, era incosciente e non respirava autonomamente. Sul posto sono immediatamente sopraggiunti anche i familiari del ragazzo. Nella notte il ragazzo è stato operato e resta sotto osservazione.

Sotto choc la conducente dell’autovettura, che è stata condotta per accertamenti al vicino ospedale di Romano di Lombardia. Sul posto la polizia locale di Cologno al Serio, il cui comando si trova praticamente davanti al luogo dell’incidente. Gli agenti sono intervenuti per effettuare i rilievi del caso e per gestire la viabilità nell’area: a causa dell’incidente la circolazione in direzione Urgnano è stata interrotta, con gli automobilisti deviati su una via parallela.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cologno al Serio
Bergamo
Milano
Romano di Lombardia
Urgnano
Disastri, Incidenti
Incidenti nei trasporti
Politica
Enti locali
Salute
assistenza sanitaria
Tempo libero
automobili
Diego Defendini
Papa Giovanni XXIII
Niguarda