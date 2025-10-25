Schianto in moto a Cologno: restano gravi le condizioni del ragazzo di 19 anni

Si stava spostando in direzione Urgnano sulla sua moto quando un’automobile gli ha tagliato la strada. Gravissimo incidente a Cologno al Serio nel primo pomeriggio di venerdì 24 ottobre. Il tutto è avvenuto poco prima delle 12,30 sulla Provinciale 591 che passa per l’abitato di Cologno. Un giovane di 19 anni, residente in paese , da pochi minuti si era messo in sella alla sua Yamaha 300 per raggiungere alcuni parenti per il pranzo. Tra l’altro il ragazzo aveva compiuto gli anni giovedì.

Mentre stava viaggiando all’altezza dello svincolo che porta a via De Gasperi e alla centrale via Rocca, stava sopraggiungendo dal senso di marcia opposto una Renault Twingo guidata da una donna di 32 anni, residente anche lei in paese. La donna – secondo una prima ricostruzione dei fatti – avrebbe svoltato allo svincolo per dirigersi verso la parte interna di Cologno, tagliando così di netto la strada al motociclista.

L’urto è stato violentissimo, con il motociclista che ha centrato in pieno la portiera lato passeggero della piccola utilitaria. Il ragazzo, dopo l’urto, è ricaduto a terra. Le sue condizioni sono sembrate fin da subito gravissime, con i soccorsi che sono stati immediatamente allertati. Sul posto sono arrivate un’automedica e un’autoambulanza del 118 e dall’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo si è alzato in volo l’elisoccorso che è atterrato poi nelle vicinanze di uno spiazzo nei pressi del cimitero comunale, che si trova a poche decine di metri da dove è avvenuto l’impatto.

Il ragazzo ha ricevuto le prime medicazioni sul posto per poi essere trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano: da quanto riferito, al momento del trasporto, era incosciente e non respirava autonomamente. Sul posto sono immediatamente sopraggiunti anche i familiari del ragazzo. Nella notte il ragazzo è stato operato e resta sotto osservazione.