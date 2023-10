Schianto mortale al rondò: domenica i funerali. Polemiche sulla sicurezza

Dopo lo schianto che è costato la vita a Christian Chessa, 23 anni, di Mozzanica , morto prima dell’alba di giovedì in un incidente con la sua moto al rondò a otto appena «varato», non si placano le polemiche sulla sicurezza.

Critiche concentrate soprattutto sulla mancanza di adeguate segnalazioni e illuminazioni lungo il tracciato. Elementi, quest’ultimi, che, secondo chi avalla la pericolosità dell’area in questione, avrebbero favorito l’uscita di strada di Christian Chessa, giovedì mattina alle 5,45 diretto con la sua «Kawasaki Ninja 600» allo stabilimento «Same» di Treviglio, dove lavorava come operaio.

La ricostruzione dell’incidente

La questione sicurezza in consiglio comunale

Il tracciato del rondò è stato aperto all’inizio di questa settimana, mentre sono in corso lavori di finitura per completare cordoli, aiuole, segnaletiche, barriere e illuminazione, il tutto legato alla concomitante costruzione del vicino supermercato Esselunga. Stando a quanto dichiarato da alcuni addetti ai lavori, i lampeggianti che indicavano l’inizio del cantiere, in entrambi i sensi di marcia, erano in numero superiore a quello stabilito dal progetto.

Intanto la famiglia di Christian Chessa vive nella disperazione per la perdita del proprio caro. A Mozzanica il ragazzo viene ricordato per la sue serietà ed educazione e la grande passione per le moto. Christian lascia nel dolore la mamma Simona, con la quale abitava a Mozzanica in vicolo Marconi, insieme al compagno di lei. Qui è stata allestita la camera ardente, in attesa del funerale che verrà celebrato domenica alle 15.