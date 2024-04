Schianto in moto: muore 48enne di Stezzano - Le foto

Da una prima ricostruzione dell’accaduto pare che l’uomo, a bordo di uno scooter Kymko Downtown, stava viaggiando da Cavernago in direzione Calcinate quando, all’incrocio tra via Larga e via Caravaggio , è avvenuto l’impatto con una Giulietta Alfa Romeo. Illeso il conducente dell’auto, un 28enne.

Sul posto sono arrivati l’Elisoccorso, un’ambulanza e l’auto medica ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. In azione anche la Polizia stradale di Seriate per chiarire la dinamica e i Vigili del fuoco con l’ausilio della Polizia locale di Cavernago e di Calcinate.