Cronaca / Pianura
Giovedì 18 Settembre 2025

Schianto in moto a Osio Sotto: grave un 43enne

L’INCIDENTE. L’impatto con un’auto sulla provinciale 525 intorno alle 23 di mercoledì 17 settembre. Trasportato con ferite multiple all’ospedale Papa Giovanni XXIII.

Patrik Pozzi
Patrik Pozzi
Corrispondente

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Incidente sulla provinciale 525 a Osio Sotto: ferito un 43enne a bordo della sua Ducati
Incidente sulla provinciale 525 a Osio Sotto: ferito un 43enne a bordo della sua Ducati
(Foto di Cesni)

Sarebbe in gravi condizioni ma non in pericolo di vita il 43enne coinvolto in un incidente in moto nella tarda serata di giovedì 17 settembre a Osio Sotto. L’impatto, con un’auto, è avvenuto poco prima delle 23 lungo la provinciale 525: sul posto sono accorse l’auto medica e due ambulanze e l’uomo è stato trasportato in ospedale all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso. Sul posto anche i Vigili del fuoco di Dalmine e i Carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile di Treviglio.

Dalle prime informazioni sul posto pare che una Ducati guidata dal 43enne della zona e una Ford Mondeo viaggiassero nella stessa direzione lungo via Gorizia: la Ford, condotta da un 21enne, si è fermata per svoltare a sinistra e immettersi in un distributore di benzina quando è sopraggiunta la moto che non ha potuto evitare l’impatto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Osio Sotto
Bergamo
Treviglio
Disastri, Incidenti
Incidenti nei trasporti
incidenti stradali
Agitazioni,Conflitti, Guerre
Sommossa
Carabinieri