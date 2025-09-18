Schianto in moto a Osio Sotto: grave un 43enne

Sarebbe in gravi condizioni ma non in pericolo di vita il 43enne coinvolto in un incidente in moto nella tarda serata di giovedì 17 settembre a Osio Sotto. L’impatto, con un’auto, è avvenuto poco prima delle 23 lungo la provinciale 525: sul posto sono accorse l’auto medica e due ambulanze e l’uomo è stato trasportato in ospedale all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso. Sul posto anche i Vigili del fuoco di Dalmine e i Carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile di Treviglio.