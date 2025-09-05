Schianto in moto a Spirano: «Gritti, nella sua azienda come in famiglia»

Con le moto di grossa cilindrata aveva avuto sempre dimestichezza, per un passione che coltivava da anni ma dalla quale giovedì pomeriggio è stato tradito, trovando la morte nella zona produttiva di Spirano dopo essersi schiantato contro un veicolo della Dhl. La vittima è Angelo Gritti, conosciuto imprenditore di 79 anni del paese, titolare della «Costruzioni Aeromeccaniche Gritti srl», situata in via dell’Industria 30, a un centinaio di metri dal punto in cui si è verificata la tragedia.

L’azienda di impianti industriali

Ricoverato al Policlinico San Marco di Zingonia è invece il quarantaduenne autista di origine albanese che era alla guida del furgone coinvolto nell’accaduto: l’uomo ha riportato un trauma cranico e un’ampia ferita alla testa. L’incidente si è verificato il 4 settembre poco dopo

Angelo Gritti le 13,30 in via dell’Industria, la zona produttiva di Spirano dove sono presenti numerose ditte. Una di queste è la «Costruzioni Aeromeccaniche Gritti srl», azienda che progetta e produce impianti industriali per ogni problematica di inquinamento.

Qui Angelo Gritti si stava recando per iniziare la seconda parte della giornata lavorativa, in sella alla sua Kawasaki Z 1000 che aveva acquistato circa tre anni fa. Partito da casa aveva percorso il solito tragitto e, imboccata via dell’Industria, aveva iniziato a percorrere il rettilineo che porta anche alla sua ditta: un tratto di strada che su un lato è caratterizzato dalla presenza di diverse aziende con entrata diretta, sull’altro di un grande parcheggio e zona di manovra per mezzi pesanti che separa la stessa carreggiata da altre attività produttive.

Una manovra di retromarcia

Stando a una prima ricostruzione dell’episodio, giunto all’altezza della ditta Ecosac, Angelo Gritti è andato a schiantarsi contro la fiancata sinistra di un furgone Ford E Transit della Dhl. Sembra che il veicolo stesse indietreggiando per entrare nel cortile della Ecosac ed effettuare lo scarico di materiale, quando dalla sua sinistra è sopraggiunta la Kawasaki che lo ha centrato all’altezza della portiera del guidatore. Per la violenza dell’impatto il veicolo è stato spostato lateralmente di alcuni metri, non lasciando scampo all’imprenditore: il personale di un’automedica e di un’ambulanza, intervenuto in seguito, non ha potuto che constatare il decesso di Gritti. Sul luogo dell’accaduto sono arrivate una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile di Treviglio e una della stazione di Romano, che si occupa del caso.

L’azienda fondata nel 1960

In via dell’Industria anche la moglie di Gritti, Angiolina Lazzari, che ha accusato un mancamento ed è stata soccorsa dal personale di un’autoambulanza: presente anche il sindaco Yuri Grasselli. Angelo Gritti, che lascia nel dolore anche le figlie Maria Chiara e Francesca, portava avanti l’azienda fondata dal padre nel 1960, la cui sede si trova in via dell’Industria dal 1990. Ieri a ricordare l’imprenditore è stato un suo dipendente: «Nella ditta del signor Angelo sono entrato a 18 anni e ci lavoro da 37 – ha detto l’operaio -. Ho avuto nel tempo opportunità di cambiare ditta ma mi sono sempre trovato talmente bene in quello che ritengo un contesto familiare, a misura d’uomo, dal quale non mi sono mai mosso. Questo dimostra anche che ambiente positivo sia stato capace di creare il mio datore di lavoro».