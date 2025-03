Schianto in vacanza, muore la storica maestra di Cividate. Grave il marito

L’incidente sabato 1 marzo, a Savigliano, in provincia di Cuneo: la coppia bergamasca era in vacanza con un’altra coppia di amici. Secondo una prima ricostruzione, i quattro, a bordo della stessa macchina, intorno alle 12 hanno imboccato un cavalcavia che aveva le corsie ridotte per via di un cantiere stradale quando, dalla corsia opposta, è sopraggiunta un’automobile. L’automobilista su quest’ultima vettura, per cause da accertare, avrebbe perso il controllo della macchina, sbandando e finendo sulla corsia opposta dove sopraggiungeva l’auto con i quattro amici.