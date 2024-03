Scontro fra auto e moto, muore a 46 anni

Dramma nel pomeriggio di sabato 23 marzo alle porte di Rivolta d’Adda (Cremona), lungo la provinciale che porta a Cassano: un motociclista di 46 anni, Angelo Salvatore Maugeri, di Cornate d’Adda (Monza e Brianza), è morto sul colpo nell’impatto tra la sua Kawasaki e un’auto guidata da una diciannovenne di Rivolta. L’incidente è accaduto a poche centinaia di metri dal confine con la provincia di Bergamo: la Volkswagen Polo coinvolta nell’incidente si era infatti immessa sulla Provinciale 90, teatro dello schianto, dalla provinciale che porta a Casirate. Vani i soccorsi per il centauro: è morto sul colpo, sbalzato di una decina di metri. Ferita lievemente la diciannovenne, portata in ambulanza all’ospedale di Treviglio. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Crema. Sul posto anche i vigili del fuoco di Treviglio.