Scontro frontale tra un furgone e un’auto sulla Soncinese: ferito un 47enne

Grave incidente a Covo, lungo la Soncinese, non lontano dalla rotonda del Mc Donald’s nel primo pomeriggio di sabato 22 giugno. Intorno alle 14 un’auto e un furgone si sono scontrati frontalmente: un 47enne è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII. Sono stati i vigili del fuoco partiti da Romano di Lombardia ad affidarlo alle cure mediche e poi ad occuparsi del ripristino della strada. Sul posto anche i carabinieri di Treviglio per gli accertamenti del caso. Seguono aggiornamenti.