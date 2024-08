Scontro frontale sulla Soncinese: incastrati in auto, due feriti gravi - Foto

Due gravi feriti, entrambi portati in ospedale in codice rosso, dopo un tremendo scontro frontale in auto. È il bilancio dell’incidente stradale di giovedì sera (29 agosto) sull’ex Statale 498, ora Provinciale Soncinese, in territorio di Cavernago (al chilometro 9,2). Letteralmente distrutte le due auto, un’Audi A5 e una Evoque Range Rover.

Nessun testimone ci sarebbe stato al momento dello scontro frontale. Difficile capire la direzione delle due auto, probabilmente giratesi dopo lo scontro: la Evoque è uscita di strada ed è finita nel campo, più in direzione di Ghisalba, ma col «muso» rivolto verso Cavernago; l’Audi A5, dopo lo scontro è rimasta sulla strada, circa 40 metri a nord dall’altra auto, verso Cavernago, e girata per traverso sulla strada. Tremendo lo schianto, con le auto che si sono accartocciate su se stesse lasciando incastrati negli abitacoli i due conducenti.

L’allarme da alcun automobilisti: sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco di Bergamo, che hanno dovuto usare cesoie e divaricatori per riuscire a estrarre entrambi i feriti: la 39enne di Martinengo è stata portata in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano, mentre il 31enne della provincia di Padova all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Entrambi i feriti sono stati ricoverati in codice rosso in ospedale. La viabilità sulla strada statale è stata momentaneamente interrotta per consentire i soccorsi e quindi la rimozione dei due veicoli. La strada era occupata anche da diversi pezzi delle due auto e da benzina e olio. Si è dovuto quindi attendere la pulizia della carreggiata perché il traffico dopo circa due ore potesse tornare regolare. Poco prima delle 21,30, un altro incidente in via dell’Industria a Casirate d’Adda: ferita una persona che è uscita di strada con l’auto.