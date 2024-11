Scontro fra tre auto a Covo, una finisce fuori strada: cinque feriti - Foto

Per soccorrere i cinque automobilisti coinvolti sono intervenute due ambulanze (una della Padana Emergenze e l’altra dei Volontari di Pontida) e un’automedica da Bergamo. Nessuno si è ferito gravemente.

Sul posto anche i vigili del Fuoco volontari di Romano di Lombardia che hanno messo in sicurezza i conducenti per poi affidarli alle cure mediche e infine hanno spostato i veicoli e rimesso in sicurezza la carreggiata.